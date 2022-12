Meloni agli Ambasciatori: Grazie per vostro lavoro silenzioso, fondamentale, strategico per l'Italia

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2022 ”È giusto ringraziavi per il lavoro silenzioso, fondamentale, strategico" che ogni giorno fate per l'Italia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev