Meloni agli alleati: "Centrodestra torni unito per vincere, vediamoci"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2022 "Ho trovato curiosa ad esempio la polemica continua sul mancato apparentamento a Verona da parte degli alleati, con tanto di attacchi al sindaco di centrodestra a urne aperte, mentre a Catanzaro Fdi sosteneva lealmente un candidato che pure ci aveva negato l'apparentamento. Perchè se sei tu il primo a dire che si perde, è difficile che gli elettori crederanno nella vittoria. A Lucca ad esempio, dove eravamo uniti siamo riusciti ad aggregare anche liste civiche, abbiamo vinto. E sono contenta che proprio a Lucca, come a Pistoia, Gorizia, L'Aquila, e in molte altre città in cui il centrodestra ha vinto Fdi abbia trainato la coalizione. Ma non basta, occorre parlarsi e parlarsi subito, ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato". Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato sui social a commento dei ballottaggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev