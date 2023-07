Meloni: "Abbiamo portato un approccio pragmatico all'ambientalismo in Europa"

(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2023 “La nostra sfida, che ci differenzia dall’ambientalismo ideologico e miope, si materializza su diversi dossier che si stanno discutendo in Europa. Abbiamo portato un approccio molto pragmatico. Penso al regolamento sui veicoli leggeri. C’è ancora da lavorare sul riconoscimento dei biocarburanti. Intanto siamo riusciti i a imporre il principio della naturalità tecnologica, ponendoci in testa al fronte del no alla nuova normativa che oggi raggruppa 8 Paesi europei”, le parole de Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'Assemblea Generale di Assolombarda 2023. /Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev