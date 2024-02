Meloni: "Abbiamo aumentato l'occupazione femminile investendo sulle madri lavoratrici"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Come abbiamo fatto ad aumentare l'occupazione femminile? Semplice. Abbiamo rifiutato quella vulgata che vorrebbe che una donna debba per forza scegliere tra l'essere madre e l'avere una carriere e abbiamo investito sulle madri lavoratrici. Questa è la vera libertà: il non dover rinunciare ai propri desideri" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev