Meloni a Villadei: "Tricolore su tuta mostra lavoro di squadra, viva l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 “Vedere quella bandiera italiana che campeggia alle sue spalle, sulla sua tuta, è davvero il risultato di un grande lavoro di squadra, che poi è quello che una Nazione è.Soprattutto una grande squadra, se riesce a percepirsi così, noi ogni tanto ci dobbiamo un po’ lavorare, ma in questo caso siamo riusciti molto bene a raccontare il valore di quella squadra”. Così la premier Giorgia Meloni, in collegamento video dal Colosseo con il Colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, a bordo della ISS per la missione Axiom Space 3 (Ax-3). “Colonnello io la voglio ringraziare e spero di incontrarla presto di persona, quando avrà di nuovo i piedi per terra. Il suo impegno e il vostro lavoro sono preziosissimi, quindi buon lavoro e viva l’Italia”, ha concluso il collegamento la presidente del Consiglio. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev