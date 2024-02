Meloni a Tokyo: "Vicini al Giappone per la tragedia del terremoto"

(Agenzia Vista) Tokyo, 5 febbraio 2024 “Voglio ancora una volta ribadire i sentimenti di vicinanza al popolo giapponese per la tragedia del terremoto. È un grande piacere essere qui in una Nazione amica con cui l’Italia sta lavorando in grande sintonia”, ha spiegato la premier Meloni in occasione dell’incontro con il primo ministro del Giappone Kishida a Tokyo. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev