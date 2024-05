Meloni a Schlein: "La libertà in Italia è sempre stata limitata dalla sinistra"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 "La segretaria Schlein ha detto di recente che in questo anno e mezzo, in questo anno e mezzo di governo, io starei cancellando la libertà delle persone. Accusa singolare, diciamo così, per chi ha votato i provvedimenti per chiudere dentro casa la gente durante la pandemia. Quando si muove un'accusa, soprattutto se è un'accusa pesante, si deve anche essere nella condizione di argomentare. Allora voglio chiedere all'Italia di dire con chiarezza quali siano le libertà che sarebbero state cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate. Se la segretaria del Pd parla di sanità e allora mi corre l'obbligo di ricordarle che siamo il governo che nella storia d'Italia ha messo più soldi sul fondo sanitario. Oppure ci dica di che cos'altro parla, ma ci dica qualcosa di concreto, perché queste non sono accuse che si fanno senza essere argomentate. La libertà in Italia è sempre stata limitata solo dalla sinistra", le parole di Giorgia Meloni nella videorubrica gli Appunti di Giorgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev