Meloni a Praga, in agenda colloqui su migranti e Patto di stabilità

(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Praga per incontrare il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e successivamente il presidente della Repubblica, Petr Pavel, per ribadire il pieno sostegno all'Ucraina di entrambi i paesi in vista del vertice Nato. L'incontro con il primo ministro, a quanto si apprende, sarà incentrato sulle relazioni economiche bilaterali, nonchè su alcuni temi europei quali migrazione, energia e governance economica. Sul tema della migrazione Praga sostiene l'azione italiana volta a cambiare l'approccio in Consiglio europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev