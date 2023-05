Meloni a Praga, esercito e banda la accolgono nella residenza premier Fiala

EMBED





(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita ufficiale in Repubblica Ceca, arriva alla residenza del premier Fiala per un bilaterale, accolta da esercito e banda che suona l'inno di Mameli. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev