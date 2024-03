Meloni a Pescara: Mi hanno regalato un trattore, lo metterò nel cortile di Palazzo Chigi

(Agenzia Vista) Pescara, 05 marzo 2024 "Stasera sono arrivata qui e mi è stato detto che mi hanno regalato un trattore in uso. Lo metto volentieri dentro al cortile di Palazzo Chigi. Però anche qui non abbiamo avuto bisogno di aspettare che ci fossero i trattori in piazza per sapere che il nostro mondo agricolo, lo dico in una terra agricola, era in difficoltà", le parole di Giorgia Meloni a Pescara per sostenere il candidato alle regionali Marsilio. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev