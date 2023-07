Meloni a Palermo per commemorare Borsellino depone corona d'alloro nella caserma Lungaro

(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 La premier Giorgia Meloni è arrivata nella caserma Lungaro per la cerimonia in memoria dei cinque agenti di scorta assassinati nella strage di via D'Amelio, dove 31 anni fa fu ucciso il giudice Paolo Borsellino. L'ingresso non è consentito ai giornalisti come comunicato ieri sera dalla questura. Meloni deporrà una corona sulla lapide in ricordo dei poliziotti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Subito dopo si recherà in Prefettura per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev