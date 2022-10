Meloni a Conte: "Da Premier non ha venduto aziende Difesa, fa sorridere che polemizzi su Crosetto"

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 "Ai colleghi del Movimento 5 stelle che fanno polemica sulla vicenda del ministro della Difesa Crosetto, fa abbastanza sorridere che lo facciate voi e Giuseppe Conte. Perché Giuseppe Conte quando era presidente del Consiglio non ha allora venduto le aziende della difesa italiane che producono armi? Perché non mi risulta che lo abbia fatto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev