Meloni a Confesercenti: "Il cittadino non è un suddito da vessare"

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 "Stare al fianco di chi come voi rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana vuol dire costruire un fisco alleato di chi produce e che non considera più un imprenditore, un commerciante, un artigiano come un evasore fino a prova contraria. Noi vogliamo cambiare approccio, affermare una cosa semplice: il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea di Confesercenti, a Venezia. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev