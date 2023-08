Meloni a Caivano: "Rafforzare le norme contro la dispersione scolastica"

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 31 agosto 2023 "Cerchiamo di dare risposte anche in termini di educazione. Ci sono norme importanti sul tema della dispersione scolastica, ma per combatterla vanno rafforzate. E' previsto l'obbligo, ma le sanzioni per quelle famiglie che decidono di non mandare i figli a scuola non sono sufficienti e vanno rafforzate". Lo ha detto là premier Giorgia Meloni lasciando la scuola di Caivano. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev