Meloni a Cagliari: "Ci gettano fango addosso perché non hanno più argomenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Ringrazio Paolo Truzzu per aver accettato di sostenere questa sfida. E gli dico di non preoccuparsi per il tanto fango che gli stanno lanciando e gli lanceranno. Ci siamo passati tutti. E' una buona notizia quando accade: dimostra il nervosismo di partiti privi di indentità, senza proposte, senza risposte e senza la gestione del potere che le ha lungamente tenute in piedi. Oggi questi partiti dimostrano cosa sono davvero: partiti estremisti e rabbiosi, incapaci di dire qualcosa in positivo e capaci solo di buttare fango addosso agli altri. E' segno anche del fatto che non hanno argomenti" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev