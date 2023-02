Meloni: "A Bucha e Irpin ho visto tanta sofferenza"

(Agenzia Vista) Kiev, 21 febbraio 2023 "A Bucha e Irpin ho visto tanta sofferenza. Non possiamo girarci dall'altra parte e non lo faremo. Gli interessi ucraini coincidono con quelli dell'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev