Meloni a Berlino: "Con Scholz parliamo in modo chiaro, è una persona molto affidabile"

(Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è una persona molto affidabile: "fra di noi le cose funzionano perchè parliamo in modo chiaro e perchè non ci piace l'ingerenza esterna". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev