Meloni: A 29 anni vicepresidenza Camera, una delle tante volte in cui sono stata messa alla prova

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Ho varcato le soglie di questo Palazzo a 29 anni e diventai vicepresidente della Camera, una delle tante volte in cui sono stata messa alla prova e in cui, apparentemente, sembrava stessi facendo qualcosa più grande di me", le parole di Meloni alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, con la foto del Presidente del Consiglio. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev