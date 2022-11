Mei (Enasarco): “Per il 2023 ci aspettiamo un bilancio positivo e investimenti in economia reale“

(Agenzia Vista) Roma 29 novembre 2022 “Pima relazione dell’associazione, il Governo ci starà vicino per parte regolamentare degli investimenti e per aumentare base contributiva degli iscritti per stabilizzare l’ente per la finalità dei cinquant’anni ". Così Alfonsino Mei Presidente della Fondazione Enasarco presso la presentazione della prima Relazione Annuale della Fondazione Enasarco “Il futuro della Fondazione tra efficienza e trasparenza” a Palazzo Wedekind, Piazza Colonna a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev