Medio Oriente, Tajani: "Serve accordo Israele-Egitto per far entrare aiuti umanitari a Gaza"

(Agenzia Vista) Tunisi, 20 ottobre 2023 “Serve un accordo tra Israele ed Egitto per far arrivare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e far uscire gli occidentali rimasti bloccati, inclusi una decina di cittadini italiani. Lo ha detto oggi a Tunisi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "So che ci sono problemi organizzativi, mi auguro che tutti quanti insieme si possa lavorare per far uscire anche i nostri 12-15 italiani che sono nella Striscia di Gaza, che potrebbero passare tramite il valico di Rafah insieme ad altri occidentali e far contemporaneamente arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione civile", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev