Medio Oriente, Tajani: "Fiero di chi ha contribuito a missione bambini palestinesi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Sono fiero di chi ha contribuito a questa missione" per portare in Italia i bambini palestinesi per curarli. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, all'arrivo a Ciampino dei primi bambini palestinesi feriti (un gruppo di 14) che saranno curati in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev