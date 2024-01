Medio Oriente, Segre: "Dal 7 ottobre profonda malinconia, mai avrei creduto di rivedere certe cose"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Dal 7 ottobre mi trascino un'aura di profonda tristezza per le così incredibili ripetizioni di cose che non avrei mai creduto di rivedere o di risentire. Un'aura di profonda malinconia e incapacità di rendermi conto del perchè uomini facciano certe cose ad altri esseri umani. Auguriamoci che il nuovo anno sia migliore di quello trascorso". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, prima dell'audizione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev