Medio Oriente, Schlein: "Condanna Hamas, ma basta massacro civili palestinesi"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 "Al terrorismo sanguinario di Hamas va la nostra condanna ma la brutalità di Hamas non consente altra brutalità verso i civili palestinesi". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. "Chiediamo con forza un cessate il fuoco umanitario non possiamo assistere ancora a questo massacro di civili, non è accettabile né umano. E chiediamo di liberare gli ostaggi di Hamas e difendere i civili palestinesi. Bisogna evitare una spirale di odio e violenza". Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev