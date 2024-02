Medio Oriente, Piantedosi: Governo garantirà sempre libertà di manifestare a tutte le parti

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Dal 1.º gennaio di quest'anno sono state 2538 le manifestazioni con 150.388 operatori impegnati e solo nell'1,5% dei casi si sono registrati criticità o turbative di ordine pubblico. Voglio anche ricordare che in molti Paesi europei non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia il Governo fin dall'inizio del conflitto israelo palestinese ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti, non ponendo mai divieti ", le parole del ministro Piantedosi alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev