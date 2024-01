Medio Oriente, Fratoianni: "Qual è vostra soluzione per fermare massacro Gaza?"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Gaza è il posto più pericoloso al mondo per un bambino, qual è la vostra soluzione per fermare il massacro in atto?" Così Nicola Fratoianni al Question time. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev