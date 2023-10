Medio Oriente, Attilio Fontana: "Momento di dimostrare sostegno incondizionato a Israele"

(Agenzia Vista) Milano, 13 ottobre 2023 "Credo che questo sia il momento in cui bisogna far sapere che tutto l'Occidente è con Israele". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione di Fiera Host, ha commentato le critiche rivolte al sindaco di Milano Giuseppe Sala ieri al presidio in sostegno a Israele. "Credo che in questo momento ci si debba concentrare nel dimostrare il nostro sostegno incondizionato a un Paese che è stato aggredito in una maniera vergognosa con atti terroristici inqualificabili, fatti da persone che non hanno il minimo rispetto della vita umana e della convivenza civile", ha detto Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev