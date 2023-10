Medico Mestre: "In 2 ore soccorso tutti, situazione all'inizio caotica, poi eravamo sempre di più"

EMBED





(Agenzia Vista) Venezia, 04 ottobre 2023 "Ci siamo trovati di fronte una situazione speciale, particolare, inizialmente molto caotica, gestita grazie alle risorse e alla disponibilità di tutti in maniera encomiabile. Sono arrivata come secondo mezzo sul posto e insieme ai colleghi ho assunto il coordinamento della componente sanitaria". Lo ha spiegato la dottoressa Federica Stella, dirigente medico del 118 che ieri sera ha soccorso i feriti del pullman precipitato a Mestre, dove 21 persone sono morte. "Siamo stati sempre di più - ha proseguito -, inizialmente le prime automediche e ambulanze, poi il supporto ci ha permesso di avere numeri quasi in esubero rispetto alle necessità. Siamo arrivati a pochi minuti dall'evento e chiuso in due ore tutta la componente sanitaria. Avevamo tutti pazienti molto giovani, alcuni bambini e ragazzi e per il resto tutti sotto i 50 anni", ha concluso Stella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev