Maxi incendio in zona Aurelia a Roma, fiamme a ridosso delle abitazioni

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2022 Le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco sulla via Aurelia in zona Massimina a Roma, per un vasto incendio arrivato a ridosso delle abitazioni, interessando anche un rimessaggio di camper con il coinvolgimento di alcuni mezzi e con conseguenti esplosioni delle bombole di gpl in dotazione. Disagi nella zona provocati dal denso fumo scaturito dalla combustione. VVFF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev