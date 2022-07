Matteo Renzi: "Di Maio e Conte hanno utilizzato problematiche del Paese per congresso interno"

(Agenzia Vista) Milano, 11 luglio 2022 “Credo che la scelta del ministro Di Maio e del Movimento Cinque Stelle di regolare i propri conti come hanno fatto sia stato un errore. Hanno creato le condizioni per questo pasticcio. Anziché mettersi a discutere a casa loro, hanno utilizzato le problematiche del Paese per farsi un congresso tra di loro. Io dico a Di Maio e Conte se la vedessero tra di loro se sono in grado di farlo. Ragazzi, io parlo di cose serie, tra le cose serie non intendo inserire Giuseppe Conte”. Le parole di Matteo Renzi, giunto al Teatro Franco Parenti di Milano in occasione della presentazione del libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” scritto dall’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev