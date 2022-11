Mattarella: "Ue su energia come con la Ceca, avanti pazienti"

(Agenzia Vista) Varese, 15 novembre 2022 "L'Unione europea, l'integrazione va costruita continuamente, giorno per giorno non soltanto perchè tuttora incompleta ma perchè mutano le condizioni e quindi gli oggetti da condurre all'integrazione. Occorre continuare malgrado ogni tanto affiorino illusioni di ritorni indietro, illusioni di tornare a un tempo che non c'è più di fronte alle sfide che oggi abbiamo in Europa e in ogni parte del mondò. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria a Varese. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev