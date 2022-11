Mattarella: "Svizzera Paese amico"

(Agenzia Vista) Svizzera, 28 novembre 2022 "Sono appena arrivato e incontrare che rappresenta la comunità italiana in Svizzera è il modo ideale per iniziare un viaggio in questo Paese amico", le parole di Mattarella incontrando la comunità italiana in Svizzera. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev