Mattarella: "Successi nell'atletica e nel pentathlon non sono solo medaglie"

Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2023 “I traguardi raggiunti sono successi che non si esauriscono nelle tante medaglie, anche nelle grandi vittorie di prestigio, come gli Europei di atletica a squadre o come i Mondiali femminili in Pentathlon. Accanto a questo straordinario patrimonio di valore e successi è stato importante il fatto che avete indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport, e questo è un grande risultato per il quale la riconoscenza nei vostri confronti cresce”, ha spiegato il presidente della Repubblica Mattarella ricevendo al Quirinale i campioni azzurri dell’atletica leggera e del pentathlon moderno. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev