Mattarella: "Stagione ricostruzione è stagione doveri per cittadini e istituzioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2021 "La stagione della ricostruzione si presenta anche come stagione di doveri. Doveri assunti anche spontaneamente dai nostri concittadini, che desidero ancora una volta ringraziare. Abbiamo compreso che la Repubblica è al tempo stesso istituzioni e comunità. La comunità ha bisogno delle sue istituzioni democratiche per difendere se stessa, per tradurre in realtà i propri valori, per aprirsi la strada verso il futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto alle Alte cariche dello Stato. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev