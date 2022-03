Mattarella: "Senza sanzioni prepotenza guerra non si frenerebbe. Occorre fermarla ora, subito"

EMBED





(Agenzia Vista) Trieste, 28 marzo 2022 "Le ragioni della convivenza umana pretendono che si ponga fine alle guerre. La pace è sempre possibile. Per questo stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà all'Ucraina e a chi resiste contro l'invasione della propria guerra. Con misure economiche e finanziarie va fermato chi pretende di imporre le proprie scelte a un altro Paese, se non trovasse ostacolo la prepotenza della guerra non si frenerebbe e occorre fermarla ora, subito", così Mattarella nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Trieste. / Youtube Università degli Studi di Trieste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev