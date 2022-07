Mattarella scioglie le Camere: "Venuto meno sostegno del Parlamento al Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2022 "Come è stato ufficialmente comunicato ho firmato il decreto per lo scioglimento delle Camere. Questa è sempre l'ultima scelta da compiere, soprattutto se ci sono molti adempimenti da portare a compimento. Ma la situazione politica ha condotto a questa decisione. E' venuto meno il sostegno parlamentare al Governo e l'assenza di prospettive per una nuova maggioranza", le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev