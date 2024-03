Mattarella: Sbaglia chi dice "Torna al tuo Paese"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Non so chi ti abbia mai detto di tornare al tuo Paese. Il tuo Paese è questo e i veri italiani sono quelli come te e non quelli che ti dicono queste queste sciocchezze", le parole del Presidente Mattarella al Punto Luce delle Arti di Save the Children di Ostia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev