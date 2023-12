Mattarella: Rischio di abituarsi all'orrore della guerra, macerie pesano sul presente e sul futuro

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 “È indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Alla mentalità di pace. Parlare di pace, oggi, non è astratto buonismo. Al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di realismo, se si vuole cercare una via d'uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell'umanità”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno. “Sappiamo che, per porre fine alle guerre in corso, non basta invocare la pace. Occorre che venga perseguita dalla volontà dei governi. Anzitutto, di quelli che hanno scatenato i conflitti” / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev