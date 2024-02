Mattarella: "Ricordo delle foibe deve produrre anticorpi"

(Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio 2024 “Il ricordo e la memoria della persecuzione e delle tragedie deve essere fecondo, deve produrre anticorpi, deve fare in modo che simili lacerazioni crudeli nei confronti della libertà, del rispetto dei diritti umani e della convivenza appartengano a un passato irripetibile”, l’appello lanciato dal presidente della Repubblica Mattarella in occasione del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev