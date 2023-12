Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: "Riaffermare rispetto della vita"

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev