Mattarella: Riconciliazione con la storia non significa non ricordarla

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2024 "La riconciliazione con la storia non ci libera dal dovere di conoscerla e di ricordare. Ricordare gli avvenimenti che hanno così profondamente inciso con dolore sulla vita delle popolazioni al confine orientale significa anche rispettare i patimenti altrui, le ferite causate dalle tragedie del Novecento. Non si possono cancellare le guerre combattute senza alcun rispetto per le popolazioni civili", le parole di Mattarella nel corso del suo discorso dopo la laurea Honoris Causa a Trieste. / Youtube Università Trieste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev