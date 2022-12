Mattarella: "Quanto accade in Iran in queste settimane supera ogni limite"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 "Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato. E' quanto affermato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio letto in occasione della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia in corso alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev