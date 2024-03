Mattarella: Presidente non è un sovrano, quando promulga una legge fa il suo dovere

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge non fa proprio la legge, non la condivide. Il Presidente della Repubblica non è un sovrano", le parole del Presidente Mattarella incontrando una delegazione di Casagit al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev