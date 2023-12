Mattarella: "Preoccupa emergenza clima, alta attenzione con presidenza G7"

(Agenzia Vista) San Marino, 06 dicembre 2023 "Guardiamo con grave preoccupazione all'emergenza climatica che colpisce con violenza particolare la nostra regione mediterranea, con fenomeni climatici estremi che stanno gravemente danneggiando il nostro ecosistema e minacciando il nostro stile di vita. Insieme, i presidenti dei Paesi del Mediterraneo che fanno parte dell'Unione Europea e del gruppo Arraiolos, abbiamo rivolto un appello all'azione, affinchè si adottino iniziative urgenti ed efficaci per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato a San Marino aggiunge: "E' un appello che rinnovo anche in quest'occasione a San Marino, Paese mediterraneo come il nostro e anch'esso colpito dalla crisi climatica, perchè si possa insieme lavorare a livello locale, nazionale e internazionale, guardando ad esempio alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28), in corso in questi giorni a Dubai, e alla prossima Presidenza italiana del G7, che intendiamo utilizzare anche per mantenere alta l'attenzione su questa emergenza". Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev