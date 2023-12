Mattarella: "Preoccupa astensione a voto, partecipazione essenziale per istituzioni"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Nel patrimonio comune del nostro popolo, nelle coscienze degli italiani, sono radicati i principi e i valori che danno senso all'idea di libertà così come ce la presenta la nostra Costituzione, di cui abbiamo celebrato i 75 anni. La libertà come premessa di pace, giustizia, uguaglianza, democrazia, coesione sociale, dialogo, tolleranza, solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Alte cariche dello Stato. "Dal rispetto della libertà di ciascuno -ha proseguito il Capo dello Stato- discendono le democratiche istituzioni, l'equilibrio fra i poteri, il ruolo fondamentale del Parlamento, l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza. Su queste qualità, su questi doveri della funzione pubblica, si fonda la garanzia di libertà dei cittadini e dunque la loro fiducia nelle istituzioni". "I presupposti etici e civili della democrazia vivono nei sentimenti della comunità. Le paure possono attenuare il senso di solidarietà e quindi il desiderio di partecipazione, possono affievolire la fiducia necessaria per farsi artefici del futuro. Non possiamo trascurare l'attuale preoccupante flessione della partecipazione al voto, essenziale per la legittimazione delle istituzioni. Fiducia -partecipazione- democrazia sono anelli inseparabili di un'unica catena. Sottolineano il valore dell'attivo coinvolgimento nella vita della Repubblica in tutti i suoi aspetti. Da qui l'appello alla responsabilità di ognuno: tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. E dunque è questa la base della nostra comune speranza". Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev