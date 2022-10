Mattarella: "Porre rimedio a aumento prezzi"

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2022 "Vediamo, tuttavia, che la nostra Europa fatica a esprimere una politica di solidarietà e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa guerra. Assistiamo a un’impennata dei prezzi dell’energia che è attribuibile soltanto in parte a scarsità di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie. A questo va posto rimedio.", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev