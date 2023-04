Mattarella: "Polonia e Italia impegnate a conservare memoria Olocausto"

EMBED





(Agenzia Vista) Polonia, 18 aprile 2023 "Possiamo recarci al muro della morte, ma se pensiamo alle vittime dobbiamo alzare lo sguardo ben oltre: 'tu passerai per il caminò, minacciavano i kapò e le guardie dei lager. La Polonia si trovò a pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane durante l'occupazione nazista. Tra l'autunno del 1943 e gli ultimi mesi del 1944, anche migliaia di italiani furono deportati qui dall'Italia: per la quasi totalità di loro fu un viaggio senza ritorno. Non a caso Polonia e Italia sono tra le nazioni europee più impegnate a conservare la memoria dell'Olocausto e a promuoverne la conoscenza tra i giovani". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev