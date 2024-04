Mattarella: "Per Piano Mattei serve una collaborazione paritaria coi Paesi africani"

(Agenzia Vista) Accra, 5 aprile 2024 “Il piano Mattei rievoca un protagonista dell’amicizia tra Africa ed Europa, ed evoca la volontà di collaborare in modo paritario”, ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella in conferenza stampa in occasione dell’incontro con il presidente della Repubblica ghanese Addo ad Accra. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev