Mattarella: Per Patto di stabilita serve chiarezza e pazienza

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Come ogni costruzione umana, l’Unione Europea non è perfetta: è un cantiere permanente, da puntellare quotidianamente con il lavoro di tutti, unendo, insieme, resilienza, ferma chiarezza e pazienza, come è necessario per la conclusione dei negoziati in atto per il Patto di stabilità e crescita. È un cantiere da completare nella sua architettura, non potendo troppo a lungo reggere una costruzione parziale", le parole del Presidente Mattarella all'incontro con gli Ambasciatori e le Ambasciatrici d'Italia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev