Mattarella: Pensiero alle vittime e a chi ha perso tutto. Romagna non sarà sola

(Agenzia Vista) Ravenna, 30 maggio 2023 "Naturalmente vi è un pensiero alle vittime. Un pensiero di solidarietà a chi ha in questo momento il pensiero unico dell'abitazione devastata, ai ricordi di una vita perduti, ai luoghi di lavoro commerciali, agricoli, professionali e industriali che sono inagibili. Tutto questo richiede un grande sforzo, ma in questo Ravenna e tutta la Romagna non saranno soli", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella a Ravenna. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev