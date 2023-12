Mattarella: "Oggi problema fame sembra lontano, ma è tema dell'altro ieri"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 Al termine del secondo conflitto mondiale "la sfida era dar da mangiare ai nostri concittadini. La fame, l'insufficienza alimentare, appaiono attribuibili, oggi, ad altre situazioni. Soltanto con difficoltà troviamo traccia, nella memoria, di come appartenessero alla gran parte degli italiani. Eppure sono, in realtà, dell'altro ieri". Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell'assemblea nazionale di Confagricoltura. Fonte video: Confagricoltura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev